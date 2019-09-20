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İDOB, sezonu Beethoven'la açacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sezon açılışını Ludwig van Beethoven'ın eserleriyle yapacak.

20.09.2019 17:30İDOB, sezonu Beethoven'la açacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sezon açılışını Ludwig van Beethoven'ın eserleriyle yapacak.
İDOB, 2019-2020 sezon açılış konserini, Beethoven'ın "9. Senfoni" ve "Koral Fantezi" eserleriyle 5 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirecek.
Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Volkan Akkoç'un üstlendiği konserde piyanist Birsen Ulucan yer alacak.
"9. Senfoni" için solist olarak Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve Suat Arıkan, "Koral Fantezi" için Sevim Z. Ateş, Hale Soner, Özge Kalelioğlu, Ufuk Toker, Onur Turan ve Umut Tingür sahnede olacak.

Beethoven, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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