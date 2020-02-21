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İDOB, Üç Silahşor'u sahneleyecek

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

21.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:08İDOB, Üç Silahşor'u sahneleyecek
Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından izleyiciyle buluşturulacak.
Giuseppe Verdi'nin müziklerine imza attığı eser, 27 Şubat, 3 ve 5 Mart'ta 20.00'de, 7 Mart'ta ise 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.
Eserin 29 Şubat'ta gerçekleştirilecek özel gösterimi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engelli sanatseverlere sesli betimlemeyle aktarılacak.
Senaryo ve koreografisi Armağan
Davran ile Volkan Ersoy'a ait eserin müzik düzenlemesi ise Bujor Hoinic tarafından yapıldı.
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye prömiyerini yapan eser, önceki sezon İstanbullu sanatseverlere sunuldu.
Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşor", 16. yüzyılda Fransa'da geçiyor. Eser, Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli, gözü pek dört şövalyenin maceralarını ele alıyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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