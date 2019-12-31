İdrar kaçırmayı önlemek mümkün

Durumun sürekli olarak tekrarlarsa hastalık olarak kabul edildiğini ifade eden Korkmazer, "İdrar kaçırma, kişinin yaşam konforunu bozar. Ayrıca sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. İdrar kaçırma her iki cinste de görülebilir ancak kadınlarda daha sık görülür. Ülkemizde hala tabu olarak kabul edilen idrar kaçırma oldukça sık gözlenmektedir. Kişi bu durumu etrafından saklamakta, daha az dışarı çıkmakta, sosyal ortamlara daha az girmekte ve sonuçta giderek yalnızlaşmaktadır" dedi.

Sinir ve kas zayıflığına bağlı olabilir

Gülme, hapşırma, öksürme, ağır eşya kaldırma gibi idrar kesesinde basıncın arttığı durumlarda olan idrar kaçırmanın (stres inkontinansı) sinir ve kas zayıflığına bağlı olduğunu dile getiren Korkmazer, sıkışma tipi idrar kaçırmada hastanın aniden idrara sıkıştığını ve kontrolsüz bir şekilde idrarını kaçırabildiğini kaydetti. Bu durumda mesanenin kontrolsüz kasılmasının söz konusu olduğunu belirten Korkmazer, "Obezite, ileri yaş, menopoz, idrar torbası sarkması, zor doğumlar, idrar yolu enfeksiyonu, uzun süreli kabızlık ve sinir sistemi hastalıkları idrar kaçırmanın en sık karşılaşılan nedenleridir" diye konuştu. Genel olarak fazla ya da zor doğum yapmış kadınlarda ve menopozdan sonra idrar kaçırma sorunu yaşanabildiğini ifade eden Korkmazer, ancak bazı durumlarda hiç doğum yapmamış kadınlarda da idrar kaçırma yaşanabileceğine dikkat çekti.

İlgili tetkikler yapılır

Özellikle ağır yük kaldırma, öksürme, hapşırma, şiddetli gülme durumlarında idrarın kaçırılabildiğini dile getiren Korkmazer, "İdrar kaçırma şikayetiyle başvuran hastadan öncelikle detaylı öykü alınır. İdrar kaçırmayı başlatan durumlar ve idrar kaçırmanın şekli ve sıklığı öğrenilir. Hastaya kan şekeri, idrar tahlili ve idrar kültürü, ultrason ve ürodinami tahlilleri yapılır. Altta yatan başka neden düşünülüyorsa onunla ilgili tetkikler yapılır. Ürodinami testi özellikle idrar kaçırma sebebi ve şiddetinin belirlenerek gerekli tedavinin düzenlenmesi açısından önemli bir testtir" dedi.

Mesane ve pelvik kasları güçlendirici egzersizler

İdrar kaçırma tedavisinin birçok basamağı olan bütüncül bir tedavi şekli olduğunu belirten Korkmazer, hastada aşırı kilo varsa uygun diyet ve egzersiz programı ile zayıflama sağlandığını kaydetti. Korkmazer, sebep kabızlık ise diyet düzenlenir ve ilaç tedavisi verildiğini belirterek, "Kontrolsüz şeker hastalığı sebebi ise hastanın ilaçları ve diyeti düzenlenir. Aşırı sıvı alımı önlenir. Aşırı sigara ve alkol kullanan hastalardan bunları azaltmaları istenir. İdrar yolu enfeksiyonları uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Mesane ve pelvik kasları güçlendirici egzersizler tavsiye edilir. Bu egzersizler idrar yaparken idrarın tutulması ve bırakılması prensibine dayanır" diye konuştu.

Bazı hastalıkların habercisi de olabilir

İdrar tutamama durumlarında kullanılan ilaç tedavilerinin de olduğunu dile getiren Korkmazer, şöyle devam etti: "İdrar torbası sarkması gibi bir durumdan kaynaklanıyorsa cerrahi düşünülebilir. İdrar kaçırma problemi olan kadınların bir kadın hastalıkları ve doğum hekimi ile görüşmesi çok önemlidir. Problem tedavi edilmezse ciltte kızarıklık ve enfeksiyonlara neden olabilir. İdrar kaçırma bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Ayrıca idrar kaçırma kişinin öz saygısını azaltır, utanç duygusu yaratır. Bu nedenle bile hastalar hekime geç başvurabilirler."