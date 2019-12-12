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İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 74 yaşındaki bir hastanın idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.

12.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:44İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı
'un Of ilçesinde 74 yaşındaki bir hastanın idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan İsmet U, bir süre önce idrar yapamama ve ağrı şikayetleri nedeniyle Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde İsmet U'nun idrar torbasında büyük boyutlu ve mesane duvarına yapışık taş olduğu tespit edildi.
Opr. Dr. Burak Değirmentepe tarafından ameliyata alınan İsmet U'nun idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda bir taş çıkartıldı.
Ameliyat sonrası açıklamada bulunan Opr. Dr. Değirmentepe, hastayı üç gün içerisinde taburcu etmeyi planladıklarını söyledi. Bu boyut ve ağırlıkta mesane taşına literatürde çok nadir rastlandığını belirten Değirmentepe, şunları kaydetti:
"Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde idrar yapma zorluğu yaşayanların mutlaka bir üroloji uzmanına en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir çünkü bu hastalarda prostat büyümesi beklenen bir durum olup akışı olmayan idrar mesanede birikir ve içindeki kristaller yavaş yavaş dibe çökerek bu hastamızda olduğu gibi büyük bir taş oluşumuna neden olabilir."

Devlet Hastanesi, Trabzon, Sağlık

Kaynak: AA

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