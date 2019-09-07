İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık kimdir?

Işık, Survivor 2014 ve Survivor All Star'da mücadele veren isimler arasındaydı. Uzun süre birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile evlendi. Sahra Işık kaç kilo? Sahra Işık hayatı, düğünü ve daha fazlası haberimizde…

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.