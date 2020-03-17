Idris Elba Corona virüse yakalandı
Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idrib Elba kendini karantinaya aldı.
17.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:00
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paylaşımında, kendisini iyi hissettiğini ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermediğini dile getiren Elba, kendini karantinaya aldığını ifade etti.& ;
PRAGMATİK OLMA ÇAĞRISI
İnsanlara evde kalmaları ve pragmatik olmaları çağrısı yapan ünlü oyuncu, "Panik yapmayın" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Idris Elba, Magazin
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