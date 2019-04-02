İdris Kaleli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY belediye başkan adayı olan İdris Kaleli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan İdris Kaleli isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY adayı İdris Kaleli kimdir? Bağımsız AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY adayı İdris Kaleli yüzde kaç oy aldı?

İdris Kaleli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen İdris Kaleli GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde % 1,13 oranında oy almıştır. GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde % 1,13 oranında oy olan İdris Kaleli adlı Bağımsız adayı toplamda 112 adet oy sayısına ulaştı.

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.