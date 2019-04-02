İdris Naim Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Ordu büyükşehir belediye başkan adayı İdris Naim Şahin oldu. Saadet Partisi adayı İdris Naim Şahin, Ordu büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ordu büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Ordu büyükşehir belediye başkan adayı İdris Naim Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Ordu büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Ordu büyükşehir belediye başkan adayı İdris Naim Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ordu büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ordu aday yarışı ve Ordu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ordu Seçim Bilgileri

Ordu büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ordu büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ordu büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İdris Naim Şahin, Ordu yarışında % 26,12 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. İdris Naim Şahin toplamda 124.042 adet oy sayısına ulaştı.

İdris Naim Şahin Kimdir?

İdris Naim Şahin (1 Haziran 1956, Unye), Türk siyasetçi, eski İçişleri Bakanı. 1976 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu İl Maiyet Memurluğu'nu müteakip 1980 yılında Kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye'nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Uyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

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