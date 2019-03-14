İdso, Kocaeli'de İlk Kez Sahne Alacak

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Kocaeli'de 16 Mart Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İDSO, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla 16 Mart Cumartesi günü, saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahne alacak.Kocaeli'de ilk kez konser verecek İDSO'nun şefliğini Massimiliano Caldi ve solistliğini viyolonsel Poyraz Baltacıgil yapacak.Orkestra üyesi Hasan Uçarsu tarafından Çanakkale şehitlerine "Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana" isimli eserin seslendirilmesinin ardından İstiklal Marşı çalınacak.Konserde Dmitri Shostakovich viyolonsel konçertosu ile Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Giuseppe Verdi ve Vespri Siciliani opera eserlerini seslendirecek.Konser davetiyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.