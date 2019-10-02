Haberler » Güncel » Haber

İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), 2019- 2020 sezonu açılış konseri, 4 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde yapılacak.

02.10.2019 11:14İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), 2019- 2020 sezonu açılış konseri, 4 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde yapılacak.
İDSO Deniz Bank Konserleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, Giuseppe Verdi'nin "Louisa Miller Uvertürü", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Flüt ve Arp için Konçerto" ve Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" eserleri dinleyicilerle buluşacak.
Konseri, Berlin Filarmoni Orkestrası da dahil olmak üzere 120'den fazla Avrupa orkestrası ile çalışmış dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari yönetecek.
İDSO, ayrıca arpta solist Marie Pierre Langlamet ve flütte solist Bülent Evcil'e de eşlik edecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53 Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı
16:53 "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
16:53 Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı
16:52 Bilecik'te makilik alanda yangın
16:52 Emekli tümamiral polat'ı eşi, son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı
16:52 Dha istanbul bülteni - 4
16:52 "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası