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İDT'nin "Bay Z" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gala yaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosunun bir şirketteki denetçilerin çalınan parayı bulma hikayesini konu alan komedi türündeki oyunu "Bay Z"nin galası yapıldı.

12.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:13
Devlet Tiyatrosunun bir şirketteki denetçilerin çalınan parayı bulma hikayesini konu alan komedi türündeki oyunu "Bay Z"nin galası yapıldı.
Stüdyo Sahne'deki etkinliğe İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Elif Erdal ve oyuncu Ayşen İnci'nin yanı sıra çok sayıda tiyatrosever ilgi gösterdi
Oyunun yönetmeni Ali Atilla Şendil, gala öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun hazırlıklarına geçen sezonun sonunda başladıklarını belirterek, "Yaklaşık bir buçuk aylık sürede hazırlandık. Sahnede çok fazla dekorumuz yok. Tamamen oyuncuya dayalı bir oyun. Oyuncu ekseninde bir oyun yaptık. Bu yüzden de dekor kostüm üzerinde fazla yoğunlaşmadan doğrudan oyunculuğa yoğunlaşıp bir oyun yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Şendil, oyunun konusunun adalet duygusu üzerinden ilerlediğini vurgulayarak, oyunu izleyenlerin kendi adalet duygusunu sorgulayacağı bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
"Bay Z"nin son zamanlarda yazılan en Türk oyunlarından biri olduğuna işaret eden Şendil, şunları kaydetti:
"Bütün dünyayı ilgilendiren iletişim ağı üzerinden ilerleyen bir oyun var burada. İşin içinde bilgisayarlar, borsa ve para var. Paranın icadından bu yana hiç değişmeyen bir konu üzerine dönüyor. Paranın üzerinden de ahlak duygumuzu yargılıyor. Seyircinin kendisini direkt oyunun içinde hissedeceği bir dekora sahip. Seyirci, oyuncuyla burun buruna burada ve onun nefesini hissedebiliyor. Seyircinin oyuncuyla bir parça bütünleştiği de söylenebilir. Biraz yenilikçi bir dekor var, seyircinin her yerde olduğu meydan sahnede oynuyoruz."
Oyun hakkında
Bülent Usta tarafından kaleme alınan oyunda, karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.
Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil'in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay tarafından yapılıyor.
"Bay Z", 13, 14 ve 15 Aralık'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izlenilebilir.
İDT'nin

Mecidiyeköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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