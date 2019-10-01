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İduğ'dan E-spora Destek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustada İduğ, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi genç girişimci Gökhan Güler'in uzmanlık jürisine katıldı.

01.10.2019 14:26İduğ'dan E-spora Destek

Güler'i, elektronik sporları ele aldığı tez çalışması için kutlayan Başkan İduğ, "Gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyorum" dedi.

Uzmanlık tezinde, 2000'li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan, günümüzde ise profesyonel takımlardan oluşan liglerin düzenlediği "elektronik sporları" ele alan Güler'i tebrik eden Başkan İduğ, cübbesini giydirdi. Önümüzdeki yıllarda E-sporun popülerliğinin daha da artacağını belirten İduğ, gençlerin her zaman yanında olacağını söyledi. İduğ, "Hem geleneksel spor dalları hem de elektronik sporlar için gençlere örnek olacak ve çocukların gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak bizim görevimiz" dedi.


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Kaynak: Bültenler

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