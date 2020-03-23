IEA Başkanı Birol'dan koronavirüsle mücadelede "temiz enerji" vurgusu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünya genelinde etkisini gösteren Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Yaşanan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik yıkımlardan en az zararla çıkabilmek için hükümetlerin temiz enerjiyi destekleyici bir unsur olarak görmesi gerekir." ifadesini kullandı.Birol, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle güneş, rüzgar, batarya teknolojisi ve karbon yakalama gibi temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının küresel ekonomilerin kalkınma planlarında daha yaygın yer alması gerektiğini vurguladı.Milyonlarca insanın, koronavirüs vakasının öldürücü etkisinden korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla evinde vakit geçirdiğine dikkati çeken Birol, şunları kaydetti:"Koronavirüs gösteriyor ki elektrik enerjisi, hayatımızı yönlendirebilmemiz için vazgeçilmez bir unsur. İnsanlar evlerinde geçirdikleri süre içerisinde elektriği işlerini yapmak, eğlenmek, vakit geçirmek, alışveriş yapmak gibi aktivitelerde yaygın olarak kullanıyorlar. Koronavirüs, modern hayatın elektriğe ne kadar bağımlı olduğunu bize gösterdi. Bu bağlamda enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi oldukça önemli hale geldi. Yaşanan salgınının yarattığı ekonomik yıkımlardan en az zararla çıkabilmek için hükümetlerin temiz enerjiyi destekleyici bir unsur olarak görmesi gerekir."Birol, yaşam mücadelesi veren hastaların yararlandığı ekipmanların da enerji ihtiyacının elektrikten karşılandığını bildirdi.Güvenilir ve sürdürülebilir enerjinin halkın hizmetinde bulunan tüm alanlarda kullanılmasının devam edebilmesi için hükümetlerin alacağı mevcut ve yeni yatırım kararlarında temiz enerji kaynaklarından yararlanması gerektiğinin altını çizen Birol, "Ekonomileri doğal gaz ve petrole dayalı ülkelerin petrol talepleri azalıyor. Bu ülkeler de enerji çeşitlendirmesi kapsamında yenilenebilir enerjiye dönüş yapıyor. Düşük karbon ekonomisine geçilen bugünlerde biyometan ve biyogaz kaynakları da dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA