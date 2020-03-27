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IEA Başkanı Birol: Petrol talebi serbest düşüşte

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Perşembe günü petrol talebinin "serbest düşüşte" olduğu uyarısı yaptı.

27.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:24
IEA Başkanı Birol: Petrol talebi serbest düşüşte

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Perşembe günü petrol talebinin "serbest düşüşte" olduğu uyarısı yaptı.

Küresel düzeyde en az 3 milyar kişinin, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmadığına dikkat çeken Birol, buna bağlı olarak petrol talebinin günde ortalama 20 milyon varil düşebileceğinin altını çizdi.

Birol, buna karşın Suudi Arabistan'ın hala, petrol fiyatlarının indikleri mevcut düzeylerden toparlanabilmesinde yapıcı bir rol oynama potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. IEA'nın yakında açıkladığı bir raporda, petrol talebinin küresel finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana ilk kez 2020 yılında düşebileceği uyarısı yapılmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkeler arasında anlaşmazlık nedeniyle petrolde arz kısıntısını sağlayan anlaşması bu ay başında geçersiz hale gedi ve petrol fiyatları yarı yarıya geriledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatih Birol, Ekonomi

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