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IEA/Birol: Petrolde çok büyük yapısal arz fazlası var

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol piyasalarında çok büyük bir "yapısal arz fazlası" bulunduğunu, buna bir çözüm bulunacağını söyledi.

07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:26
IEA/Birol: Petrolde çok büyük yapısal arz fazlası var

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol piyasalarında çok büyük bir "yapısal arz fazlası" bulunduğunu, buna bir çözüm bulunacağını söyledi.

G20 dönem başkanı Suudi Arabistan ve IEA'nın çağrılarıyla, G20 enerji bakanları, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşmek üzere Cuma günü olağanüstü toplantı yapacak. Video konferans yolu ile yapılacak toplantıyı ilk olarak ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette duyurmuştu.

Financial Times'ın toplantıya ilişkin sorularını yanıtlayar Birol, toplantının amacının krizde enerji piyasalarını korumanın bir yolunu bulmak olacağını vurguladı ve ekledi:

"Petrol piyasasında Covid-19 salgınının yol açtığı çok büyük bir yapısal arz fazlası var. Bu arz fazlası global ekonominin istikrarı ve sektördeki milyonlarca işçinin istihdamı için çok önemli etkileri olacak düzeylere ulaştı. G20'in ana görevi dünya piyasalarının finansal ve ekonomik istikrarını sağlamak ve sürdürmek ve bu toplantı bu misyon ile tam uyumlu" diye konuştu.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Birol, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››IEA/Birol: Petrolde çok büyük yapısal arz fazlası var - Ekonomi

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