14.06.2019 12:00
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IEA/Birol: Tanker saldırısı küresel enerji güvenliğine tehdittir

IEA/Birol: Tanker saldırısı küresel enerji güvenliğine tehdittir

– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, Perşembe günü yaşanan tanker saldırısının küresel enerji güvenliğine ve petrol piyasalarına "büyük bir tehdit" olduğu uyarısı yaptı.

– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, Perşembe günü yaşanan tanker saldırısının küresel enerji güvenliğine ve petrol piyasalarına "büyük bir tehdit" olduğu uyarısı yaptı.
Birol, IEA'nın olayı yakından izlediğini ve gerektiği takdirde müdahale etmeye hazır olduklarını vurguladı.
ABD, daha önce tanker saldırısınca sonra İran İslami Devrim Muhafızları'nın (IRGC) saldırılan gemiden bir limpet mayını söktükleri görülen bir video yayınladı; ancak, ABD'nin suçlamaları kabul etmeyen İran'dan yapılan açıklamada, uluslararası topluma, "ABD'nin pervasız ve tehlikeli politikalarının bölgede gerginliklere yol açtığı" mesajı verildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Fatih Birol, Ekonomi

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