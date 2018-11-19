Iea: Elektrikli Araç Kullanımı Küresel Isınmaya Çare Değil

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:30



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:30

ELEKTRİKLE çalışan araç kullanımının küresel çapta karbon salınımını azaltmayacağı ve hatta hava kirliliğini artırabileceği uyarısı yapıldı.Uluslararası Çevre Ajansı'nın (IEA) açıkladığı yıllık dünya enerji raporunda doğal gazlı kombilerin kullanılmamasının da karbonsalımınının önlenmesinde bir etkisi olmayabileceği ifade edildi.IEA'nın raporu gelecekteki enerji kullanımı ile ilgili dört farklı plot senaryoyu hazırlıyor.Rapora göre, elektriğin kullanımının artmasıyla petrol ihtiyacı 2030 yılına kadar en üst seviyeye ulaşabilir.Raporda, 2040 yılına kadar hava kirliliğinin zararlarını önemli derecede azaltmak için elektrik kullanımının enerji sektöründeki karbon salınımlarını düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak için biçimlendirilmesi gerektiği kaydedildi.Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler, geri dönülmez zararlara engel olmak maksadıyla temiz bir enerji için 2,4 trilyon dolar yıllık yatırım yapma çağrısı yapmıştı.IEA'ya göre, yeni yüzyılın başlangıcından beri elektrik ve su hizmetlerinden gelen karbon salınımı yılda yaklaşı 2,3 oranında arttı. Kömür yakıtlı tesisler ise bu salınımların en büyük sorumlusu.Ajans, buna rağmen enerji sektöründeki elektrik kullanımının artması ve termik santral ile çalışan tesislerin geliştirilmesi ile karbon salınım oranının yavaşladığına dikkat çekiyor. - Yağcı