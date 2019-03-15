Iea: Küresel Petrol Arzı "Üretimde Bir Çöküş" ile Karşı Karşıya Kalabilir

Kaynak: DHA

– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Venezuela'da bir haftadır yaşanan elektrik kesintilerinin sürmesi durumunda, küresel petrol arzının "üretimde bir çöküş" ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.IEA açıklamasında, Venezuela'daki elektrik kesintileri nedeniyle petrol üretiminin ciddi ölçekte aksadığı ve devam eden üretim kayıplarının petrol piyasalarında zorluklara yol açabileceğine dikkat çekildi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üye üretici ülkelerle birlikte uyguladığı üretim kısıntıları günlük üretimi 1.2 milyon varille sınırlayarak Venezuela'nın üretimine eşitlemesi teorik olarak petrol piyasalarında görülebilecek olası bir çöküşü önleyebilir.IEA'nın öngörüsüne göre, küresel talep ve ABD stoklarının artması durumunda, Suudi Arabistan'ın Nisan ayı için planladığı kısıntılar hesaba katılmadığında, piyasa yılın ilk çeyreğinde küçük bir fazla verebilir ancak ikinci çeyrekte günlük 500 bin varillik bir açık olacak.IEA ayrıca, Rusya'nın, Venezuela ihracatının düşmesiyle ABD'ye yaptığı petrol ihracatını günlük 150 bin varil artırdı. - İstanbul