Iea: Küresel Petrol Piyasalarında 2019'da Büyük Arz Fazlası Olacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019 yılında global petrol piyasasının talebin yavaşlamasına bağlı olarak, "büyük arz fazlası olacağını" savundu.IEA Çarşamba günü yayınladığı aylık raporunda 2018 ve 2019 için global petrol talebi büyüme tahminlerini bir önceki aya göre değiştirmeyerek 1.3 ve 1.4 milyon varil/gün olarak korudu.Buna karşılık, OPEC dışı üreticiler için üretim artışı tahminlerini yukarı yönlü revize eden IEA, OPEC dışı üreticilerin petrol arzları için 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini 2.2 ve 1.8 milyon varil/günden 2.4 ve 1.9 milyon varil/güne çıkardı.ABD'nin petrol arzının bu yıl 2,1 milyon varil/gün artacağını tahmin eden IEA, 2019 yılında da üretimin 1.3 milyon varil/gün yükselmesini beklediğini ifade etti.Aylık raporunda OECD ticari petrol stoklarının Eylül ayında 1.2 milyon varil artarak 2 milyar 875 milyon varile çıktığına işaret eden IEA, 3. çeyrekte stokların toplam 58.1 milyon varil ile 2015'ten bu yana görülen en yüksek artışı yaşadığına da dikkat çekti.IEA, gelen verilerin global petrol btoklarının 2019'un ilk yarısında günlük 2.0 milyon varil artacağına işaret ettiğini savundu.Raporunda İran'ın petrol ihracatının Ekim'de Mayıs ayına göre 900 bin varil/gün azalarak 1.8 milyon varil/güne düştüğüne de işaret eden IEA, İran'ın ihracatının daha ne kadar düşeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı. - İstanbul