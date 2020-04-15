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IEA reporundan sonra petrol fiyatları düşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), Covid-19 salgının etkisiyle petrol talebinde büyük düşüşler olacağını ortaya koyan raporunun açıklanmasının ardından petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı.

15.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:22
IEA reporundan sonra petrol fiyatları düşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), Covid-19 salgının etkisiyle petrol talebinde büyük düşüşler olacağını ortaya koyan raporunun açıklanmasının ardından petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı.

ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 19.22 dolara kadar geriledikten sonra, rapor öncesi düzeylerinden yüzde 2.14 düşüşle 19.65 doardan işlem görmeye başladı. Böylece ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 20.41 ve yolbaşına göre de yüzde 65.89 gerilemiş oldu.

Bunun yanında, uluslararası ölçüt olarak öne çıkan Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 3.68 düşüşle 28.51 dolara geriledi. Bu gelişmenin ardından, Brent petrolünde haftalık düşüş yüzde 10.02'yi bulurken, yılbaşından bu yana kayıpları da yüzde 54.16 olarak gerçekleşti.

IEA) küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı. IEA raporunda, bu daralmanın geçen 10 yıl boyunca elde edilen büyümeyi bir kalemde sileceğine de dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi
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