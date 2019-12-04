IEA Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu Türkiye Lansmanı Toplantısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Kıdemli Analisti Heymi Bahar, dünyada güneş enerjisinden elektrik üretiminin giderek artacağını belirterek, "5 yılda dünya elektrik kapasitesine ABD'nin kurulu gücü kadar yani 1200 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kapasitesi eklenecek. Bu kapasitenin yüzde 60'ını tek başına güneş enerjisi oluşturacak. Güneşte dağıtık enerji sistemlerinin bu döneme damgasını vuracağını söyleyebiliriz." dedi.

Bahar, IEA Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu'nun Türkiye Lansmanı Toplantısı'nda, dünyadaki yenilenebilir enerji ihalelerinin rüzgar ve güneş enerjisine dayalı kontrat fiyatlarını giderek aşağı çektiğini ve fiyatlardaki düşüşün gelecek 5 yılda da devam edeceğini dile getirdi.

Dağıtık enerji sistemine yönelik politikaların 5 yılda ciddi bir değişim göstereceğine işaret eden Bahar, Türkiye'nin de dünya yenilenebilir enerji kapasitesi sıralamasında 2024'te 12'nci sırada yer alacağını, yenilenebilirde kurulu gücünün 60 gigavatın üzerine çıkacağını kaydetti.

Bahar, güneş enerjisindeki maliyet düşüşleri ve ülkelerin değişen politikalarının, sektöre ilişkin öngörüleri de değiştirdiğini ifade ederek, "5 yılda dünya elektrik kapasitesine ABD'nin kurulu gücü kadar yani 1200 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kapasitesi eklenecek. Bu kapasitenin yüzde 60'ını tek başına güneş enerjisi oluşturacak. Güneşte dağıtık enerji sistemlerinin bu döneme damgasını vuracağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Sektöre dönüşüm için yol haritası lazım

Toplantının ardından güneş enerjisi platformu Solarbaba'nın Kurucusu Ateş Uğurel'in moderatörlüğünde "Dünya ve Türkiye'de Güneş Enerjisinin Geleceği" başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

Uluslararası Güneş Enerji Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de dağıtık güneş enerjisi uygulamalarında 2020'nin "patlama yılı" olacağını belirtti.

Çatı uygulamaları için özellikle organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarının hazırlandığını ifade eden Kaleli, "2020'nin ikinci çeyreği itibarıyla dağıtık güneş enerji sistemlerinde kurulum çok hızlı bir şekilde artacak. Bu alanda 2020'de yaklaşık 1000 megavat kurulum bekliyoruz." dedi.

Limak Enerji Grubu Üst Yöneticisi Birol Ergüven de Türkiye'de yenilenebilir enerji dönüşümü gerçekleştirilirken, mevcut yatırımların nasıl ayakta tutulacağına ilişkin de bir yol haritası oluşturulması gerektiğini söyledi.

Şu ana kadar sistemi ayakta tutan yatırımların geçiş döneminde de göz ardı edilmemesinin önemine değinen Ergüven, "Mevcut yatırımlar ve piyasa nasıl dönüşecek ? Buna ciddi kafa yormak gerekiyor. Yatırımcıların biraz paradigma değişimine gitmesi gerekiyor. Bu yüzden bizim bundan sonra geçmiş alışkanlarımızı nasıl değiştireceğimize bakmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Barış Sanlı, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, ve Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan da konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA