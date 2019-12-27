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İEKKK'nın son toplantısında çok seslilik vurgusu

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kuruldaki çok sesli ve demokratik yapıya vurgu yaptı.

27.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48 İEKKK'nın son toplantısında çok seslilik vurgusu

Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 2019'un son toplantısı için bugün Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koordinasyon Kurulu'nun İzmir'e farklı pencereden bakan kurum ve kuruluşların İzmir ortak paydasında buluştuğunu söyleyerek bu farklı yapıların bir aradalığının İzmir ve için son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Toplantının kapanışında da söz alan Soyer şöyle konuştu: "Her konu bu kurulun konusu, hepsini yeri geldiğinde konuşacağız. En demokratik ve en şeffaf biçimde, demokratik üsluba ve adaba uyarak. Eğer ki demokrasi bir arada yaşama kültürüyse birbirimizi duyup dinlemeyi ve farklılıklardan feyz almayı bunlarla kendi görüşlerimizi zenginleştirmeyi başaracağımızı biliyorum. B u topluluğun buna muktedir olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Konuşmasına tutuklu Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'i anarak başlayan İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer, Koordinasyon Kurulu'nun geniş tabanlı yapısıyla İzmir'de çok sesli bir ortamda sürdürebilirliğin canlı bir örneği olduğunu söyledi. Şükrüer, İEKKK'nin tüm Türkiye'ye örnek olacağını sözlerine ekledi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu görev verildiği takdirde İzmir için büyük bir zevkle çalışacağını belirterek şöyle devam etti: "Bu kurulun eskiden olduğu gibi başarılı bir şekilde çalışacağını ve İzmir'e hem belediye hizmetleri hem merkezi hükümetin hizmetleri ve yatırımları hem kalkınma stratejik planının belirlenmesi hem de kentin tanıtımı açısından katkıda bulunacağına inanıyorum."

İZMİR'İN FARKINI GÖSTEREN FOTOĞRAF

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi paylaşımcı ve katılımcı. İzmir'in her kesimini dinliyor. Bir İzmirli olarak bunun için de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2020-2024 İzmir Stratejisi kurul üyelerine sunuldu. Toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeni yıl pastasını birlikte kesti.


Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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