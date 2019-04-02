İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.<br><br>Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı. <br><br>Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>A GRUBU<br><br>Türkiye - Katar: 2-3<br><br>Azerbaycan - İtalya: 1-0<br><br>B GRUBU<br><br>KKTC - Bosna Hersek: 4-0<br><br>Rusya - İspanya: 2-2<br><br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br><br>Maçlardan detaylar - İstanbul