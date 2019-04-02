02 Nisan 2019, 16:43
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İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı. 

 

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A GRUBU

Türkiye - Katar: 2-3

Azerbaycan - İtalya: 1-0

B GRUBU

KKTC - Bosna Hersek: 4-0

Rusya - İspanya: 2-2 - İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Futbol, Polis, Spor
Kaynak: DHA



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