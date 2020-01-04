İETT, 49 yeni hat açtı! İETT yeni hatlar neler? İETT yeni hatlar 2020

İETT yeni hatlar 2019! İstanbul'da özellikle Marmaray, metro ve metrobüs hatları üzerine yeni ulaşım ağları sağladı. Vatandaşın taleplerinin değerlendirilmesi sonucu ise 11 yeni hat daha oluşturuldu. İşte, İstanbul'da Avrupa ve Asya yeni hatları...
ÖNCELİK MARMARAY, METRO, METROBÜS VE HAVALİMANLARINA ERİŞİM
İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü), Avrupa yakasında; Marmaray'a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı'na 9, metroya 8, metrobüse 3 ve diğer sık kullanılan güzergahlara da 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı. Anadolu yakasında ise metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı'na 1, Marmaray'a 2 olmak üzere toplam 15 yeni hattı hizmete soktu.
AVRUPA'DA AÇILAN YENİ HATLAR
Avrupa yakasında Marmaray'a ulaşım için kullanılabilecek yeni hatlar şöyle: MR40, MR41, MR50, MR51,
Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşımda; 48D, 39A, 55V, 62H,
İstanbul Havalimanı'na ulaşımda; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete girdi.
Metrobüs'e erişim adına açılan hatlar; HT19, 76GM, 76SM,
Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları aktif hale geldi.
Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim MK51,
Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattına MK52 ile gidilebilecekken,
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2,
Kent Ormanına da 48R hatları açıldı.
ANADOLU'DA AÇILAN YENİ HATLAR
Anadolu yakasında trafiye yeni katılan hatlar şu şekilde: İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı. Halkın talebi üzerine İETT, bahsedilen bu hatalrın ahricinde 11 yeni hat daha hizmete aldı.
İETT yeni hat talebi için tıklayın...
2019 YILINDA AÇILAN YENİ HATLAR
AVRUPA BÖLGESİ
MR40 - K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
MR41 - Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
MR50 - Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
MR51 - Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
48D - Göktürk - Hacıosman Metro
39A - Akşemsettin - Vezneciler
55V - Gaziosmanpaşa - Vezneciler
62H - Emniyettepe - Hacıosman Metro
48R - Kent Ormanı - 4.Levent Metro
HT19 - İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
76GM - Gürpınar-Tüyap Metrobüs
76SM - Sahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
İST-4 - Bakırköy-İstanbul Havalimanı
İST-5 - Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
İST-15 - Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
İST-17 - Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
İST-20 - Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
H-6 - Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
H-7 - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
H-8 - Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
H-9 - Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
48G - Göktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
ST36 - Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
97BT - Kocasinan İtfaiye-Taksim
47K - Kazım Karabekir - Eminönü
D3 - Güngören-Kemerburgaz
54P - Piyalepaşa Mahallesi - Taksim
144K - Hadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
48C - Kemerburgaz - Çiftalan Köyü
79GE - Güvercintepe/Fenertepe-Eminönü
146F - Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehi
MK51 - Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
MK52 - Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
HT2 - K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro
ANADOLU BÖLGESİ
122ÇK - Şahinbey - Kavacık
132SB - Sultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
132YB - Yenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
139S - Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
14TM - Tepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
15CA - Büyük Çamlıca Camii/ Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
15TA - Türk Alman Üniversitesi-Kavacık
15TK - Tokatköy-Kadıköy
18UK - Uzundere-Kozyatağı
18YS - Yenidoğan-Sultanbeyli
19FS - Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
İST-8 - Pendik - İstanbul Havalimanı
KM18 - Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
MR60 - Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
MR61 - Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi