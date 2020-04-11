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İETT çalışıyor mu? Metro çalışıyor mu? İETT seferleri ve çalışacak hatlar

İETT seferleri azaldı mı? İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan günü uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağı Pazar günü 24.00'e kadar sürecek. Peki, İETT çalışacak mı? Yayımlanan genelgeyle sokağa çıkma yasağı istisnaları da belirlendi. Buna göre sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İETT kullanabilecek mi? İşte, İETT çalışan hatlar...

11.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:40
İETT çalışıyor mu? Metro çalışıyor mu? İETT seferleri ve çalışacak hatlar

İETT, 10-12 Nisan güleri sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmak durumunda olan vatandaşlar için seferlerin devam ettiğini ancak seyreltildiğini bildirdi. Çalışacak hatlar, çalışma aralıkları ve aktif olan güzergahları açıkladı. Yarım saat ve bir saat aralıklarla Anadolu ve Avrupa yakalarında İETT çalışmaya devam edecek. Metrobüs ve metro çalışıyor mu?

İETT ÇALIŞACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ardından bu sğreçte çalışmak zorunda olan iş gurubuna dahil vatandaşlar için İETT seferlerinin devam edip edilmediği merak ediliyordu. İETT, İstanbul'da seferlerin devame deceğini fakat seyreltileceğini açıkladı. İETT'den yapılan açıklamada:

İETT çalışıyor mu? Metro çalışıyor mu? İETT seferleri ve çalışacak hatlar

''İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

İETT çalışıyor mu? Metro çalışıyor mu? İETT seferleri ve çalışacak hatlar

İETT,İçişleriBakanlığıgenelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara,hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta,sabahveaksamsaatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıcametrobüste de sabah 06.00 - 09.00ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında10 dakika aralıklarlakarşılıklıseferler yapılacak.'' ifadeleri yer aldı.

İETT SEFERLERİ VE ÇALIŞACAK HATLAR için tıklayın...

METRO ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs vakasının en yoğun olduğu il İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayanların ulaşımlarının aksamaması adına İETT seferlerini sürdürürken Metro İstanbul'dan konuyla ilgili duyuru yayımlandı. Buna göre, sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlar sefer yapmayacak. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferler normal tarifeye uygun devam edecek.

Etiketler: İETT, Gündem, Güncel
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