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İETT'den gece ulaşımına sefer ve araç takviyesi

İETT, 24 saat ulaşım olanağı sunan 34 G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında sefer ve araç sayısını arttırdı. Böylece İstanbullular daha konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak.

27.09.2019 10:51İETT'den gece ulaşımına sefer ve araç takviyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ağustos'tan başlamak üzere, Cuma - Cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece ulaşımının başlayacağını belirtmişti. İETT de bu kapsamda metrobüs hattında araç ve sefer sayısını arttırdı.

Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatleri arasında, Cuma gecesi için mevcut 30 araca 8 araç ilave edilerek toplam 38 araçla; Cumartesi gecesi ise 35 araca 15 araç ilave edilerek toplam 50 araçla hizmet verilecek.

Ayrıca Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatlerinde, seferler yüzde 27 oranında arttırıldı.


İETT, Güncel

Kaynak: Bültenler

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