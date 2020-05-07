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İETT DURAĞINDA OTOBÜS İSYANI

BAŞAKŞEHİR Olimpiyat İstasyonunda uzun süre durakta beklemelerine rağmen otobüse binemediklerini söyleyen kalabalık, duruma tepki gösterdi.

07.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:42
BAŞAKŞEHİR Olimpiyat İstasyonunda uzun süre durakta beklemelerine rağmen otobüse binemediklerini söyleyen kalabalık, duruma tepki gösterdi.
Kirazlı-Olimpiyat- Başakşehir Metro Hattı'nın, Olimpiyat İstasyonunda 8 ayrı otobüs hattının bulunduğu durak mevcut. Ancak her gün işe, ve eve gidip gelmeye çalışanlar uzun süre otobüse binemediklerini öne sürerek tepki gösterdi.
Dakikalarca otobüs bekleyenler o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde bekleyenlerin tepkisini dile getiren özel güvenlik görevlisi Oğuzhan Kahraman, 'Saat 06.25'te geldim buraya, şuna saat 07.16. MK14-MK15'e binemiyorum. Araçlar dolu geliyor, ışığını yakmıyor, hareket saati gelince ışığını yakıyor, gidiyor. Burası Olimpiyat Metro durağı. Burada gördüğünüz arkadaşların hepsi mağdur" ifadelerini kullanıyor.
Videoyu çeken kişi ise, 'Burada her gün aynı problem, buradaki bütün araçlarda aynı problem var, bizler defalarca 153'ü aramamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor" şeklinde konuşuyor. Videoda durağında oldukça kalabalık olduğu ancak az sayıda otobüs olduğu görülüyor. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin de korunmaması dikkat çekiyor.
"YARIM SAAT ERKEN DURAĞA GELMEMİZE RAĞMEN OTOBÜSE BİNEMİYORUZ"
Görüntüleri paylaşan Oğuzhan Kahraman, yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.
Kahraman, 'Başakşehir'de çalışıyorum, her gün oraya gidiyorum. Yarım saat erken durağa gelmemize rağmen otobüse binemiyoruz, işimize, evimize gidemiyoruz. Burada sıra bekleyen insanlar hep iç içe 70-80 insan, otobüslere binme kargaşası. Kapı önlerinde birikme kargaşası. İnsanlar o sıkıntıyı çekiyor, çektiği sıkıntının sonucunda sosyal mesafe yok, ruhsatta yazılan yolcunun yarısı alınıyor otobüse. Virüsten korunalım, korunacaksak her şekilde, her ortamda korunalım" dedi.
DURAKTAKİ OTOBÜS HATLARI
Olimpiyat İstasyonunda, SH-2, MK11 (Olimpiyatköy Metro - Kayaşehir - Güvercintepe), MK13 (Şahintepe - Olimpiyatköy Metro), MK12 (Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe - Kayaşehir), MK11 (Olimpiyatköy Metro - Kayaşehir - Güvercintepe), SH-2, 36F (Cebeci Peronlar-Fenertepe/Olimpiyatköy Metro) ve MK14 (Kiptaş Vaditepe - Olimpiyatköy Metro) olmak üzere toplam 8 ayrı otobüs hattı bulunuyor. İETT DURAĞINDA OTOBÜS İSYANI

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Güncel, Haber

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