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İETT Genel Müdürlüğü'nde 6 milyon liralık vurgun

iBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü'nde mali hizmetler biriminde çalışan işçinin, kurumu 6 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

21.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nebağlı İETT Genel Müdürlüğü'nde tazminat vurgunu skandalı yaşanıyor. Kurum içinde başlatılan soruşturmada, İETT Mali Hizmetler biriminde çalışan S.I'nın kurumdan ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran eski çalışanların evrakları üzerinden kurumu dolandırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 6 milyon liranın zimmete geçirildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı öğrenildi. Kamu zararının ise daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

21 KEZ USULSÜZ PARA KAÇIRMIŞ

Hürriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İETT Mali Hizmetler biriminde ekonomist kadrosunda 17 yıldır çalışan S.I. 90 bin ile 150 bin lira arasında değişen miktarlarda 21 kez usulsüz para çıkışına imza attığı tespit edildi. Üst düzey yetkililerden edinilen bilgiye göre; kurumda çalışıp ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran kişilerin dosyaları üzerinden sahte alacaklılara banka havalesi yapıldı. Havale işlemi için kurum yöneticilerinin bazılarının ise imzalarının taklit edildiği belirtildi. Yani tazminat alan kişilerin evrak numaraları üzerinden sahte isimlerle yeniden evrak düzenlenmiş ve mükerrer ödeme yapılmış.

İETT Genel Müdürlüğü'nde 6 milyon liralık vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel


HABER YORUMLARI (5)
KELOGLAN: İmamoğlu geldi yol da, su da, yolsuzlukta bitecek...
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ASABİ: BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ İYİKİ ÖBÜRLERİ GİBİ OTURUP İŞİNE BAKMADI ADAMLAR MAMALARINDAN OLDU BEDELİNİ İSTANBULLULARA ÖDETMEK İSTİYORLAR
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DELİDİR AMA!: Allah''ın sopası var , ve o sopa kafanıza öylesine iner ki neye uğradığınızı şaşırırsınız . Ben biraz tuhaf konuşacağım . Allah, Allah diye zikredenleri incelediğim de sonunda hep Allah , Allaaaaaahhhh diye hayret etmişimdir ( Bunu yazıyorum çünkü bazılarını uzaktan da olsa tanıyorum ). Bunlar iyi günlerimiz . daha neler çıkacak . . . Yazık şu güzel ülkemize yazık .
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ŞK: helal olsun
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ŞERİAT GELMELİ: ondan farkın ne eline geçse imkan sende yapacaksın. karektersizlik şerefsizlik haysiyetsizlik.
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Ekonomi

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