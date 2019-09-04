İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİM EKİBİMİN BELİRLENMESİ NOKTASINDA BANA ALAN AÇILMADI'

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesine karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılmadığını üzelerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.