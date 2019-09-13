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İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı

Büyükçekmece-Avcılar güzergahında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

13.09.2019 14:14İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı
Büyükçekmece-Avcılar güzergahında ulaşım hizmeti veren HT 48 ( Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli merkezlerden geçerek Avcılar Metrobüs durağına kadar ulaşım hizmeti veren İETT'in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin sayısı ve sefer sayıları yeniden düzenlendi.

Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 oldu

Mimaroba-Sinanoba halkının talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında otobüs sayısını 4'e, seferleri ise 30'a çıkarttı.

İETT'ye teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında arttırılan sefer sayısının bölge halkı adına çok önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu belirterek, "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İETT Genel Müdürüne şahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Tepecik, İETT, Güncel

Kaynak: İHA

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