İett'nin 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT
) 2 milyar 500 milyon liralık 2019 bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı.
Belediyenin Saraçhane'deki Meclis salonunda dün başlayan ancak çıkan tartışma üzerine ertelenen İETT Genel Kurulu gerçekleştirildi. CHP
'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam
'ın konu üzerine konuşma yaparken "Zavallı Uysal
, ne yapsın?" çıkışı nedeniyle görüşülmeyen İETT'nin 2019 bütçesi görüşüldü.
Sağlam, yaşanan gerginlik nedeniyle yarım kalan konuşmasına kaldığı yerden devam etti. "Zavallı Uysal" ifadesini siyasi bir eleştiri olarak kullandığını iddia eden Sağlam, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın yaklaşık bir yıldır vekaleten görev yaptığını hatırlatarak, "İETT Genel Müdürünün asaletini neden vermiyorsunuz? Biz geldiğimizde İETT Genel Müdürü'nü asaleten atayacağız." dedi.
Sağlam'ın konuşmasını bitirip özür dilemeden yerine oturmak istemesine, Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet
müsaade etmedi.
Selamet, AK Partili meclis üyelerinin, Sağlam'dan 'Bir özür beklediklerini' ifade ederek, "Hakkı Bey'in bunun gereğini yapacağına inanıyorum." demesi üzerine Sağlam, "O ifadeyi siyasi eleştiri amacıyla kullandım. İnsanlar gerektiğinde 'zavallı annem- zavallı babam' derler. Ben de buna eşdeğer olarak kullandım." diyerek yerine oturunca tartışma çıktı.
AK Parti İBB
Grup Sözcüsü Ömer Şahan, Sağlam tarafından hakaret kastıyla söylenen sözün tutanaklardan çıkartılmasını isteyerek bunun için teklifte bulunacaklarını belirtti.
Bunun üzerine Selamet, "Hakkı Sağlam, yanlış anlaşıldım. Sözümü geri alıyorum' demezse oylama yapacağım. Ancak, kendisi 'o söz maksadını aşan bir ifadedir' derse sorun çözülür" şeklinde konuştu.
Selamet'ten sonra söz alan CHP Meclis üyesi Ercan Erdem, tutanakların belge olduğunu ve belgelerin ortadan kaldırılamayacağını bu nedenle de Sağlam tarafından dillendirilen ifadenin tutanaklardan çıkartılamayacağını vurguladı. Daha sonra meclis iç tüzüğünü okuyan Selamet, Erdem'in haklı olduğunu belirterek Sağlam'ın sözünü geri almasını istedi.
Tekrar söz alan Sağlam, "O sözü hakaret maksadıyla söylemedim. Eğer hakaret olarak algılandıysa sözümü geri alıyorum" ifadelerini kullandı.
Oturumdaki tansiyonun düşmesinden sonra Selamet, İETT'nin 2019 bütçesini oylamaya sundu. CHP meclis üyelerinin ret oyu verdiği oylamada, İETT'nin 2 milyar 500 milyon liralık 2019 bütçesi, oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçti.
İETT Genel Müdürü Bağış, kısa bir konuşma yaparak 2019 bütçesinin hayırlara vesile olmasını diledi.
İstanbul,Cumhuriyet Halk Partisi,İETT