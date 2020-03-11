İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
11.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Kadıköy 'de, İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüslerine (ÖHO) sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.Çalışmaların Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu öğrenildi.
Kadıköy 'de, İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüslerine (ÖHO) sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.Çalışmaların Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, İETT, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu