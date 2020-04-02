İETT, OTOBÜSTEN ATILAN SAĞLIK ÇALIŞANINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz seyahat hakkını kullandığı otobüsten 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek atılan Tolgahan Karadaş'la bir araya geldi.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş 30 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e gitmiş, burada ev ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra özel halk otobüsüne binmişti. Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan kararla koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz seyahat hakkını kullanmak isteyen Tolgahan Karadaş, otobüs şoförüne hemşire kimlik kartını göstermiş ancak otobüs şoförünün 'Erkekten hemşire mi olur' tepkisiyle karşılaşarak ardından sonraki durakta otobüsten indirilmişti. Yaşanan bu durumun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı. İETT Genel Müdürlüğü'ne davet edilen hemşire Tolgahan Karadaş'tan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilendi.BİR DAHA YAŞANMAMASINI ÜMİT EDİYORUZHerkesin birbirine sarılması ve kucaklaması gerektiği bir dönemde sağlık çalışanı Tolgahan Karadaş'ın başına gelen olaydan ötürü son derece üzüntülü olduklarını belirten İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, Şuanda önemli bir dönem geçiriyoruz. Hepimizin birbirine sarılması ve kucaklaması gereken bir dönemden sağlık çalışanı olan kardeşimizin başına gelen konu bizi çok üzdü. O yüzden biz kendisinin gönlünü almak için kendisiyle görüşmek istedik, bizi kırmadı ve geldi. Yaşanan bu olaydan ötürü çok üzgün olduğumuzu kendisine ilettik. Bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz ifadelerini kullandı.HEMŞİRESİ, FİZYOTERAPİSTİ, ORTOPEDİSTİ, AYRIM YAPMAKSIZIN HERKES SAĞLIK ÇALIŞANIDIR.Yaşanan olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen hemşire Tolgahan Karadaş, Bu yapılan şahsıma değil sağlık çalışanlarına yapıldı. Ancak münferit bir olaydır. Ben ilk günden itibaren kurumu bu olaya dahil etmek istemedim. Olay yaşandıktan sonra gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek İETT süreci yakından takip ettiler. Sağlık çalışanların vermiş oldukları değeri hissettirdiler. Hemşiresi, fizyoterapisti, ortopedisti ayrım yapmaksızın sağlık çalışanıdır. Bu dönemde herkese ihtiyacımız var şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA