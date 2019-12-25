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İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

25.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:41

'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay saat 14.15 sıralarında Karadeniz mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nur Sitesi- Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü. Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.

OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR

Öfkeli grup otobüsün önünü keserek iddiaya göre şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, otobüsün kapıları kapatılarak durum polis ekiplerine verildi. Büyük korku yaşayan yolcular polisin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da yaşanan bu korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"HAMİLE BİR KADIN VARDI"

Yaşanan olayda elbisesi yırtılan ve yaşanan olayı cep telefonuyla görüntüleyen yolcu Murat Süzen, "Arabayı yanlış park etmişler. Dönerken otobüsün arka kısmı sürttü . Şoför bunu fark etmedi. Adamlar arkadan bağırarak geldi. Otobüsü tekmelediler. Otobüsü durdurdular arabaya binmeye çalıştılar. Ben de izin vermedim. Çok kalabalık oldukları için şoförün can güvenliği yok sonuçta. Adamları içeri almadık baya mücadele ettik. Üstümüz başımız yırtıldı. Polisi aradık, polisler geldi. Yolcularda çok korktu, Hamile bir kadın vardı hatta. Kimseyi dinlemediler beni bile döveceklerdi. Hasarda büyük değil ufacık bir şey. Güzellikle gelse tutanak tutulsa ama dinlemediler şoför de bunu söyledi" diye konuştu.

İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Gaziosmanpaşa, Kocatepe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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