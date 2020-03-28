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İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Esenler'de çekici kamyonetle ile İETT otobüsünün karıştığı kazada, kamyonet sürücü araçta sıkıştı.

28.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:03
İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İSTANBUL - Esenler 'de çekici kamyonetle ile İETT otobüsünün karıştığı kazada, kamyonet sürücü araçta sıkıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Esenler Otogar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UH 3489 plakalı İETT otobüsü, arkasından gelen çekiciyi fark edemeyince, çekici duvarlar İETT otobüsü arasında sıkışarak kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici önce İETT otobüsün ardından yol kenarında bulunan çiçek panosuna çarptı. Çekici kamyonet çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, sürücü araç içerisinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kamyonete sıkışan sürücüyü çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonucu yol kenarında bulunan çiçek panosunda hasar meydana gelirken, yolda da kısa süreliğine trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü. İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, İtfaiye, 3. Sayfa

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İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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