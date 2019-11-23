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İETT psikologları, metrobüs sürücülerini gözlemledi

İSTANBUL'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen metrobüs kazaları sonrası bir dizi önlemler alınmıştı.

23.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:34İETT psikologları, metrobüs sürücülerini gözlemledi

İSTANBUL'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen metrobüs kazaları sonrası bir dizi önlemler alınmıştı. Alınan önlemler arasında İETT'de görevli psikologlar, şoförlere destek için çalışmalara başladı. Kurum psikologları Edirnekapı ve İkitelli Garajı'nda şoförlerle bir araya geldi.  Edirnekapı'da şoförlerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen psikologlar, daha sonra metrobüse binerek sürücülerle birlikte yolculuk yaptı. Şoför kabininin yanında durarak çalışma koşullarını inceleyen psikologlar, metrobüs hattındaki stres noktalarını belirledi. Şoförlerle bir araya gelen Psikolog Ebrar Yenice Kanık "Şoförlerin stresle sağlıklı yollarla baş edebilmesinin hem toplu ulaşımın kalitesini hem de yol ve yolcu güvenliğini artıracağına inanıyoruz. Bu amaçla İETT bünyesinde kurulan Ruh Sağlığı Merkezinin psikologları olarak şoförlerle yoğun temas halindeyiz. Trafikte oluşan kriz durumlarıyla baş edebilmeleri için kurum bünyesinde şoförlere bireysel psikolojik danışmanlık, eğitim, grup terapisi ve drama çalışmaları hizmetleri vermekteyiz. Bu faaliyetlerin odağında öfke yönetimi, stresle baş etme, etkili iletişim becerileri gibi yetkinlikler yer alıyor" diye konuştu.

Psikologlar, etkili iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, çatışma ve kriz yönetimi, meslek hastalıkları ve grup terapileri üzerine şoförlere destek sağlıyor. Şoförlere merkezde seçici dikkat, sürekli dikkat, tepki hızı, muhakeme, görsel algı, görsel algıda süreklilik, hız ve mesafe algılama, el-göz koordinasyonu, sürücülük için kişilik envanteri gibi testler de uygulanıyor.



İETT, Güncel

Kaynak: DHA

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