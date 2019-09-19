İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

İETT Genel Müdürlüğü, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında yapılan şikayet sonrası harekete geçti.

TÜM PERSONEL GÜNLÜK TIRAŞ OLACAK

Şikayet sonrası İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, özel halk otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal tıraşlı çalışması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

LOGO DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile daha önce de İBB TV logosu değiştirilmiş ve konu sosyal medyada büyük ses getirmişti.

İŞÇİLERİN EYLEMİ DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevlerine son verilen işçilerin, eylemi devam ediyor. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partililer de işçilere destek verdi. Saraçhane'de, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Namus, vatan, emek" gibi sloganlar atan işçilerle görüşen Dikmen, "İşçiyi kendi emeği ve görüşü ile sınırlayanlar ve ona göre ayıranlar samimiyetsizdir. Emekçilerimizi, şu partiden, bu partiden, şu veya bu sendikadan diye ayıramazsınız" dedi.