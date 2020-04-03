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İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirlerken, minibüsteki yolcuların İETT'nin şoförleri oldukları öğrenildi.

03.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:41
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Sultanbeyli 'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirlerken, minibüsteki yolcuların İETT'nin şoförleri oldukları öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının mevcut kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı. Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sultanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün servis olarak kullanıldığı belirlenirken, İETT şoförlerinin taşıdığı tespit edildi.
Minibüste yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsamında ' Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme' suçundan 392 lira para cezası kesildi. Öte yandan minibüsün belgeleri kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı tespit edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesilerek 60 gün trafikten men edildi.
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İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sultanbeyli, Polis, İETT, Güncel

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İstanbul'da İETT şöförlerine taşıyan servis aracı koronavirüs tedbirlerine uymadı
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