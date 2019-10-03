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İETT tarihinde bir ilk: kadın şoför alınacak

"Kadınlar kentte ve yönetimde sözü olacak" vaadini yaptığı atamalarla gün be gün gerçekleştiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İETT'nin ihtiyaç duyduğu şoförlerin de kadınlardan seçilmesi talimatı verdi.

03.10.2019 19:30İETT tarihinde bir ilk: kadın şoför alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu 10 şoför için kadınları tercih etti.

Aranan şoförlerdeki genel niteliklerin yazıldığı ilanda, "Bu ilanımız KADIN adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz" notu düşüldü. Adayların"İstanbul'u sevmesi "de aranan şartlardan biri olarak iş ilanında yer aldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İETT, Güncel

Kaynak: Bültenler

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