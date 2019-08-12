Haberler» Güncel» Haber

İEÜ ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında iş birliği anlaşması

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında, Türkiye ve İtalya'daki göçmenlerin sağlık sorunlarının mercek altına alınması amacıyla protokol imzalandı.

12.08.2019 10:44 İEÜ ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında iş birliği anlaşması
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında, Türkiye ve İtalya'daki göçmenlerin sağlık sorunlarının mercek altına alınması amacıyla protokol imzalandı.
Protokole, İEÜ adına Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ile Universita Campus Bio-Medico Rektörü Prof. Dr. Raffaele Calabro adına Prof. Massimo Ciccozzi imza attı.
Yapılacak iş birliği doğrultusunda sağlık alanındaki araştırmaların yanı sıra akademisyen değişimleri, sağlık yönetimiyle ilgili eğitimlerin tasarlanması, ortak sanal kütüphane geliştirilmesi, bilgi ve doküman paylaşımının da yapılacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, bilimdeki öncü yapılarını yaptıkları anlaşmalarla bir adım daha öne çıkarttıklarını ifade etti.
Göçmenlerin iki ülke için de önemli konular arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Aşkar, "İş birliği doğrultusunda İtalya ile sağlık alanında ortak bilimsel projelere imza atacağız. Ders verme amaçlı akademisyen değişimlerimiz olacak. Ortak sanal bir kütüphane tasarlayacak ve geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:39   - Kolombiya'da Hava Gösterisinde Düşen 2 Asker Hayatını Kaybetti
11:35   Kolombiya'da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti
11:35   MUĞLA TARİHİ ÇINAR AĞACININ ETRAFINDA DİLEK TURU
11:35   ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:35   MANİSA 17 YILDIR ŞEHİT MEZARLIKLARININ GÖNÜLLÜ TEMİZLİKÇİSİ
11:35   MUŞ 20 YILDIR SÜREN KURBANLIK GELENEĞİ
11:34   Siyasi partilerde bayramlaşma - HÜDA-PAR ve SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti