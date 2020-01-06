IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), UEFA'nın ofsaytla ilgili düzenleme önerisini reddetti. Aston Villa-Burnley maçındaki milimlik ofsayt kararıyla iptal edilen gol kararının ardından artan tartışma, UEFA'ya kadar gitmişti.

UEFA'nın önerisi ise şuydu: "Ofsayt, özellikle VAR sisteminin ardından milimlerle ölçülüyor ve bu durum karmaşaya yol açıyor. Bu nedenle kural değişmeli, alt sınır 12 cm olmalı"

Nisan 2019'da konuyla alakalı açıklama yapan UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Burnunuz biraz uzunsa bile ofsayta düşme ihtimaliniz var. Bu bir karmaşa. 1 veya 2 santimetrenin ofsayt için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çizgiler de insan eliyle çizildiği için öznel oluyor ve tamamen objektif olamıyor. Bunu tartışmalıyız. Bazı önerilerimiz olacak" demişti.

IFAB'TAN RET GELDİ

Alexander Ceferin'in bu açıklamasının ardından UEFA'nın konuyla ilgili düzenleme talebi olması kaçınılmazdı.

Nitekim UEFA, VAR sistemindeki bu zaafı gerekçe göstererek ofsayt kuralının değişmesi için IFAB'a öneride bulundu.

IFAB idari direktörü Lukas Bruder ise Sportschau'ya yaptığı açıklamada "Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 1 santimetre de olsa ofsayt, ofsayttır. Çizgi çizildiğinde pozisyon ofsaytsa, VAR hakemleri bunu maçın orta hakemine bildirmek zorunda"