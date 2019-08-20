İfadeye Çağrılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen kimdir?

Hakkında "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla yeni bir dosya hazırlandığını söyleyen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı. Ayhan Bilgen nereli, kaç yaşında? Ayhan Bilgen kitapları, eşi ve hayatı…

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Kars Belediye Başakanı Bilgen, 1970 yılında Sarıkamış'da dünyaya geldi. Gazeteci, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

ÇEŞİTLİ GAZETELERDE KÖŞE YAZARLIĞI YAPTI

Mazlum - Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Bilgen, Mayıs 2006'da Mazlum-Der 7. Genel Kurulu'nda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı oldu. Haziran 2014'te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına getirildi.

HDP'NİN İLK PARTİ SÖZCÜSÜ OLDU

2014'de toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucuları arasında yer alan Ayhan Bilgen, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde 25. dönem HDP Kars Milletvekili oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Kars'tan 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. 2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü oldu. Halen Kars Milletvekilliği ve HDP parti sözcüsü görevine devam ediyor. 2015 Aralık ayında İstanbul'da toplanan 2. Demokratik İslam Kongresi Koordinasyon Kuruluna seçildi. TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesi olan siyasetçi, 31 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da, 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi.