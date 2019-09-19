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IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27

- IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27SAMSUN - Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Korumalı Futbol Türk Milli Takımı, İsrail Milli Takımı'na 27-22 mağlup oldu.

19.09.2019 21:34
- IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27
SAMSUN - Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Korumalı Futbol Türk Milli Takımı, İsrail Milli Takımı'na 27-22 mağlup oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba Stadyumu'nda gerçekleştirilen mücadele iki takımın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Daha sonra başlayan karşılaşmanın ilk devresi 19-16 İsrail'in galibiyetiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayınca mücadeleden 27-22 mağlup ayrıldı.
IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27

A Milli Futbol Takımı, Avrupa, İsrail, Spor

Kaynak: İHA

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