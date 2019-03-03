Ifj'den İsrail'e "Aa Foto Muhabirini Serbest Bırak" Çağrısı

Kaynak: AA

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.Fransa'nın başkenti Paris'te 1926'da kurulan ve dünya çapında 141 ülkede 600 bin gazeteci, 180 sendika ve gazeteci örgütünü bir araya getiren IFJ'nin Genel Sekreteri Anthony Bellanger tarafından İsrail'in Hükümet Basın Ofisine (GPO) yazılan mektupta, gözaltında tutulan foto muhabiri Kharouf'un 20 yıldır yaşadığı ve çalıştığı işgal altındaki Doğu Kudüs'e girememe ve sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.Mektupta, Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması istenirken, foto muhabirinin sınır dışı edilmesinin, ailesini böleceği ve basın özgürlüğünün ciddi bir ihlali olacağı vurgulandı.Kharouf'un yaşadığı sorunların, mesleğinden dolayı ve özellikle AA'da çalışmaya başladığında ortaya çıktığı ifade edilen mektupta, AA foto muhabirinin avukatının, "İsrail İçişleri Bakanlığının foto muhabirinin taleplerini reddetmek için kullandığı delillerin gizli olduğu ve açıklanmadığı" yönündeki değerlendirmelerine dikkat çekildi.Mektupta, bunun doğru olmasının, medya ve ifade özgürlüğünü inkar anlamına geldiğinin altı çizilerek bunun tekrar gözden geçirilmesi, Kharouf'un serbest bırakılması, ailesine ve işine dönebilmesi talep edildi.Kharouf 41 gündür gözaltında tutuluyorİsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 41 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında henüz karar verilmese de İsrail savcısı, AA foto muhabirinin "oturma izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da doğan Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, 2016'da "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.