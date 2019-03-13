İflas Kararı Verilen Pamukkale Turizm İçin Alacaklılar 'Devam' Oyu Verdi

60 yıla yakın geçmişi bulunan Pamukkale Turizm (A Pamukkale Taşımacılık Tur. Tic. Limited Şti) adına yapılan konkordato başvurusunda mahkeme iflas kararı vermişti. Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğünde gönderildi.

12 MART'A GÜN VERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; iflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart'a gün verdi. Anılan toplantıda, alacaklıların vereceği karar şirketin bundan sonraki süreci için belirleyici olacaktı. Yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83'ü, Pamukkale Turizm'in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Alacaklıların yüzde 12'si ise çekimser kaldı.

3 BİN 500 ÇALIŞANI VAR

Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3 bin 500 kadar çalışanı bulunuyor.

Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.