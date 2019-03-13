İflası Açıklanan Pamukkale Turizm'in Seferleri Devam Edecek

Kaynak: WebTekno

Türkiye'nin en eski karayolu taşımacılık şirketleri arasında yer alan Pamukkale Turizm, içinde bulunduğu nakit sıkıntısı gerekçesiyle 27 Ekim'de konkordato istemişti.Olumlu komiser raporuna ve olumlu alacaklı görüşlerine rağmen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ise şirketin talebini reddederek iflas kararını açıklamıştı. Karar kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, yolcuları da şirkete destek verdi.Şirketin alacaklıları, 1. Alacaklılar Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 462 alacaklının 442'si firmanın kapanmaması yönünde oy kullandı. Hakkındaki finansal raporlar da olumlu olan firmanın son iki ayda 6 milyon TL kar etmesi de mali sıkıntının çözülebileceği yönünde yorumlandı.Firma seferlerine aksatmadan devam ederken, verilen kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasını ve konkordato projesinin kabul edilmesini bekliyor.