İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, son 12 aylık dönemde Rusya'ya fındık ihracatının 20 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Fındık ve mamulleri açısından önemli bir potansiyel barındıran Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ihracat artışını da beraberinde getirecektir. İFMİB'in 2020 ihracat hedefini ise 1 milyar dolara çıkarttık" dedi.

İFMİB, Avrupa'dan sonra öncelikli hedef pazarlar arasında belirlediği Rusya Federasyonu'na yönelik tanıtım atağına başlıyor. Rusya'da Türk fındığını tanıtmak için çeşitli etkinlikler planlayan İFMİB Heyeti Aralık ayında Moskova'ya giderek incelemelerde bulundu.

Türk fındığının 2019 yılında üretimini tekrar artırarak rakipleri ile arayı açtığını hatırlatan İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, "2018 yılında 515 bin ton fındık üreterek dünya üretiminden yüzde 56 pay aldık. Geçtiğimiz yıllarda bu oran yüzde 80'lere ulaşıyordu. 2019 yılında uygulanan doğru politikalar, yaptığımız eğitimler ve zararlılarla mücadele çalışmaları meyvelerini verdi. Rakiplerimizde üretim düşerken, biz üretimimizi 776 bin tona dünyadaki payımızı da yüzde 69'a çıkarmayı başardık. Halen üretim ve ihracatta pazar lideriyiz. Üretimdeki son artış ile liderliğimizi pekiştirdik. Ülkemizin kazanımı için yeni pazar arama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği 10 ülkeden dokuzunun Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çeken Gören, "Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor" dedi ve ekledi:

"Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin Halk Cumhuriyeti ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı. 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ile Rusya'da da hızlı bir artış yakalayacağız ve üst sıralara yükselteceğiz. İFMİB olarak 2019 yılını 700 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattık. Yönetim Kurulumuzun aldığı bir kararla 2020 yılı ihracat hedefimizi de revize ettik. 2020'de hedefimiz ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak olacak." (Fotoğraflı)