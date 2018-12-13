Ifo Almanya Ekonomisi İçin Büyüme Tahminlerini Düşürdü

13 Aralık 2018 Perşembe 15:54



13 Aralık 2018 Perşembe 15:54

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Brexit ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle Almanya için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti."Otomotiv sektörü tarafından tetiklenen ekonomik zayıflık dönemi 2019'a kadar devam edecek" değerlendirmesini yapan Ifo, Brexit ve ABD ticaret politikalarının neden oldukları belirsizliğin de büyüme üzerinde baskı yarattığını vurguladı.Ifo, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 1.9'dan 1.5'e indirirken, 2019 için büyüme beklentisini de yüzde 1.9'dan 1.1'e düşürdü.Ifo, 2020 yılı için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 1.7'den 1.6'ya revize etti. - İstanbul