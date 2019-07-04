Ifo-Almanya sanayi kısa çalışma programında artış öngörülüyor

– Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün son anketi, Almanya'da sanayi kısa çalışma programlarının genişlemesinin öngörüldüğünü ortaya koydu.

Ifo anket sonuçlarına göre imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 8.5'i gelecek üç ayda kısa çalışma programları oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu düzey, 2013'ün başından beri görülen en yüksek oran olurken, geçen yıl bu düzey yüzde 2.6'ydı.

Ifo Ekonomik Beklentiler Direktörü Timo Wollmershaeuser, ekonomik yavaşlamanın iş piyasasında gitgide daha da etkili olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Almanya sanayisinde geçen yılın ortalarından bu yana durgunluk görülüyor. Kısa çalışma programları, şirketlerin zorlu ekonomik zamanlarda yetenekli çalışanlarını kaybetmemek için bir yötem seçimi."

Ankete göre, imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 3.8'in şimdiden kısa çalışma programlarını uygulmaya koydu. Söz konusu rakam, 2013 ortalarından beri görülen en yüksek düzey olurken, 2017'in sonunda yüzde 0.4 ile en düşük düzeyini gören kısa çalışma programı uygulamaları, o zamandan bu yana giderek yükseldi.

Almanya Federal İstihdam Dairesi, ekonomik durumun bir sonucu olarak kısa çalışma programlarının Nisan 2019'da 44 bin kişiyi kapsayacağını öngörürken, söz konusu program geçen yıl yalnızca 13 bin kişiyi kapsamıştı. Mayıs ve Temmuz dönemlerinde de kurum, kısa çalışma programına dahil olan kişi sayısında düşüş görülmesini beklerken, söz konusu öngörünün yalnızca kısa dönem çalışma programı onaylanan çalışanları kapsadığının altı çizildi.

Wollmershaeuser, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Kısa dönem çalışma programı rakamları bir süre daha duyurulmayacak. Fakat söz konusu rakamlar ve Ifo beklentileri göz önüne alındığında, Federal İstihdam Dairesi rakamlarının gelecek aylarda yukarı yönlü olarak revize edilmesi olası." - İstanbul

Kaynak: DHA